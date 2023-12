DT chileno admite acercamientos con Colo Colo y la U

Colo Colo y la U al parecer van a necesitar entrenador para las próximas temporadas, pues los albos aún no renuevan a Gustavo Quinteros y solo es cosa de tiempo para que los azules oficialicen la salida de Mauricio Pellegrino. Es en ese contexto que un DT chileno admitió acercamientos con ambos.

Se trata de Jaime García, estratega que dejó Ñublense después de muy buenas campañas y que está siendo buscado por los clubes más grandes del país. "Contento de donde me llamen, me he ganado ese lugar, pero también lo tengo que demostrar. La oportunidad de que chilenos estén a cargo de equipos importantes también, ¿por qué no... porque no puede ser? Estoy abierto a todo", comenzó diciendo el DT en las pantallas de TNT Sports.

Luego de eso admitió que han habido algunos avances con Colo Colo y la U pero que aún faltan las conversaciones oficiales. "Acercamientos hay, pero hay que esperar que me llamen y también haya algo donde yo pueda estar feliz para dirigir y esté contento", agregó el exentrenador de Ñublense.

Jaime García durante su paso por Ñublense.

Finalmente, García tuvo tiempo para referirse al término de su año donde viajó a Europa para aprender como DT. "Fue espectacular. Salí, viajé, me atendieron grandes personas del fútbol como Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Guillermo Maripán, Manuel Pellegrini. Ahora esperar el 2024, donde espero poder seguir dirigiend, que pueda seguir haciendo el buen fútbol que me gusta a hacer ", finalizó.