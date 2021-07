Dos clubes gigantes de Uruguay se pelean por Maximiliano Falcón

Los últimos rumores apuntan a que Maximiliano Falcón estaría escuchando ofertas para salir de Colo Colo por los pocos minutos de juego que tiene.

Todo parece indicar que el proceso de Maximiliano Falcón en Colo Colo está por llegar a su final. Esto porque Nacional de Montevideo era el principal interesado en ficharlo, pero en las últimas horas algunos medios señalan que otro gigante uruguayo y podría estar a pocos detalles de cerrar su contratación.

De esta manera, desde Radio ADN informaron que “Peñarol le ofrece un contrato por los próximos dos años a Maximiliano Falcón. Esta noche se juntarán los abogados de ambas partes para cerrar el fichaje”.

La gran duda se instala para saber de donde habrá nacido el interés del elenco “Carbonero” de sumar al “Peluca”. Y esto se debe a la reciente salida de Fabricio Formiliano al Necaxa mexicano. Por eso, Peñarol busca reemplazante y el central, que es banca en el “Cacique”, aparece como opción.

Te puede interesar: Colo Colo explicó la situación de Maximiliano Falcón

Es más, desde la prensa charrúa indican que Peñarol estaría llevando las negociaciones directamente con Rentistas. Cuadro que es dueño del 50% del pase del jugador, y en caso de que nada sorpresivo suceda Falcón saldrá del Estadio Monumental para partir al “Campeón del Siglo”.

“Hay que ver las oportunidades. Si acá no sigo jugando y un club importante me necesita, habría que conversarlo. Me gustaría ir a Nacional, pero no descarto ninguna opción. Hay que ser profesional, es mi carrera y trabajo”, reconoció Falcón en diálogo con Sport 890.

Cabe destacar que Colo Colo es propietario de la otra mitad del pase del zaguero, que tiene contrato vigente hasta 2023. Pese a eso, las intenciones del defensor de sumar más minutos lo tendrían convencido de que partir es lo mejor.

En caso de que se concrete la salida de Falcón, saldría del Estadio Monumental con 25 partidos jugados, un gol marcado y con el cariño de los hinchas. Esto tras ser uno de los pilares en el esquema de Colo Colo para no descender el año pasado.