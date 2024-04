Colo Colo sumó su segunda derrota consecutiva en las últimas semanas. Primero fue la caída por 3-0 ante Ñublense por el Campeonato Nacional, donde Jorge Almirón decidió reservar a varias figuras para el encuentro ante Fluminense por la Copa Libertadores, duelo que finalmente también terminaron perdiendo el día de ayer por 2-1 en Brasil.

Pese a la derrota del día de ayer, los albos aún se ubican en el segundo lugar de su grupo en la Copa Libertadores, a la espera del resultado del partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño. Por ahora los albos ya se mentalizan para los próximos desafíos que tiene por delante, donde además, se deben resolver varios aspectos en la interna de la institución.

Esto ya que Aníbal Mosa, está buscando recuperar su puesto como presidente de Blanco y Negro, algo que el actual mandamás de la concecionaria, Alfredo Stöhwing, no está dispuesto a dejar que pase. Es en medio de estas posibles olas de cambios en la interna de Colo Colo, que uno de los dirigentes del club puso su cargo a disposición.

Según información entregada por RedGol, esta persona sería el gerente deportivo del equipo, Daniel Morón, quien si bien comenta que está con todas las energías para seguir siendo un aporte en la institución, no tiene ningún problema de dar un paso al costado en caso de ser necesario y por si así lo piden desde la presidencia.

"Mi contrato es indefinido. Por supuesto que estoy para lo que desee el directorio y el club, pero siempre he dicho que no soy de apernarme en los cargos. Después del descanso que tuve hace un mes y medio, me llené de energía y lo que está pasando con el equipo me llena más de energía", señaló el actual gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón.