Piero Ausilio además descartó la contratación del delantero alemán Timo Werner.

El director deportivo de Inter de Milán, Piero Ausilio, afirmó que el chileno Alexis Sánchez seguirá en el club hasta el final de la presente temporada, terminado el 2020 se definirán su futuro con el elenco dueño de su pase, Manchester United.

"Alexis se quedará hasta el final de la temporada. Después vamos a decidir su futuro con Manchester United", declaró a Sky Sport Italia.

"Ahora, después de su lesión, tendrá tiempo para mostrar su calidad", agregó el dirigente lombardo, que además descartó la opción de sumar al equipo al alemán Timo Werner, de RB Leipzig.

"No hay opciones de tenerlo en Inter. El, sin dudas, es un jugador óptimo, pero nunca negociamos por él", señaló Ausilo.

Entre otros asuntos, confirmó que extendieron el contrato de Ashley Young y que Mauro Icardi quiere seguir en PSG.

Ausilio - Inter sport director - to @SkySport: “Timo Werner will not come to Inter. I know his opinion about his future and we’ll not sign him. I love him as a player but we’ve never started talks to sign Werner”. 🔴 #transfers #Werner