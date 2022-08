Director de Azul Azul le pide perdón a los hinchas de la U

Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul, se refirió a la posibilidad de que la casa de estudios asuma la dirección de la U.

“Veo muy complicado que asuma la Universidad, Sartor tiene todos los votos para administrar. La casa de estudios está preocupada, pero a mi no me corresponde profundizar en eso. El ideal que yo veo es un club que no tenga controladores, no es lo mejor. Por ejemplo, la estructura societaria de la UC me parece la ideal, permite que hayan consensos y engrandece al club“, afirmó Pavez.

"Los hinchas de la U están viviendo una discriminación grosera. Rechazo la violencia, pero hay un 95% que se porta excelente. El tema de la delincuencia es un tema país, en donde tu vayas. Es algo más profundo que echarle la cuña al fútbol”, remarcó.

Para finalizar, le envió un mensaje a los hinchas acérrimos del elenco universitario. “Me gustaría pedirle perdón a los hinchas por todo lo que han pasado, ya podremos recuperar el estadio Nacional y que tengan confianza en que volveremos a ser grandes como somos“, cerró en diálogo con el programa Los Tenores.