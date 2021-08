Director de Santiago Wanderers, Matías Sánchez, criticó a los refuerzos que llegaron al elenco del puerto en esta temporada que los tiene últimos en la tabla.

"Los veedores, no sé qué veían, porque los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro", señaló el también nieto del controlador Reinaldo Sánchez, en conversación con el programa de Youtube "Control Dirigido".

Además le dio con todo a Diego Vallejos: "No sé cómo metió un gol de cabeza porque fue un gol bueno, pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador totalmente malísimo... No sé por qué lo trajeron. Jugó cuatro partidos en el equipo donde estaba y no lo ponían de titular. Y también, no es un jugador que gane mal", señaló.

Director de Santiago Wanderers, Matías Sánchez, criticó a los refuerzos que llegaron al elenco del puerto en esta temporada que los tiene últimos en la tabla.

En esa línea, siguió liquidando jugadores puesto por puesto. Sobre Maicol Cabrera dijo: "no tengo palabras para definir la falta de finiquito y de talento que tiene para aguantar una pelota", mientras que de Manuel Ajá sostuvo que"venía con lesiones, yo no sé si vieron esas lesiones con que llegó, pero no da el ancho".

Por último habló de Facundo Kidd, del cual indicó "no es un lateral de mala calidad, pero si uno va a traer un refuerzo obviamente es para que rinda, y en este caso Kidd no ha dado el ancho".

Lo bueno es que Matías Sánchez, nieto de Reinaldo Sánchez (nuevo accionista mayoritario del club) y parte de la comisión de fútbol habla muy bien de sus jugadores. Mejor arenga para este momento, imposible. pic.twitter.com/9RFraV7qce — 0201oficial (@0201oficial) August 19, 2021

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.