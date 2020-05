Diputado UDI 'le paró los carros' a Marcelo Ríos

Al parlamentario Andrés Celis no le agradó la idea que desea implementar el ex número uno del mundo en el tenis profesional.

Tras publicar en sus redes sociales la polémica idea de matar a la gente que no respeta la cuarentena, el ex tenista profesional Marcelo 'Chino' Ríos, recibió una sorpresiva crítica desde el Congreso Nacional.

Y es que la reflexión del 'Chino' de “matar a dos tipos que no respeten, y estoy seguro que ningún hueón más se hace el lindo”, no cayó nada de bien al diputado Andrés Celis (UDI) , quien se atrevió a responderle al ex número uno.

“La persona que rompe la cuarentena comete un delito y eso está sancionado en nuestro sistema. Nadie puede hacer justicia por su propia mano”, aseguró el parlamentario.

Luego el representante del distrito 7 agregó que la idea de Ríos “no es la forma, ni la solución. Me preocupa que el encierro haga que las personas acumulen impotencia y puedan tener reacciones violentas, por lo que estas palabras no colaboran con lo que debemos construir”.

Finalmente, el político detalló que “entiendo que Marcelo tiene una personalidad especial, pero no lo avalo. Lo menos que tenemos que hacer es caer en la violencia y menos promocionarla”.