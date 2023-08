Diputada Emilia Schneider sufre con el mal momento de la U

La diputada de Convergencia Social y representante del Distrito 10, Emilia Schneider, utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse en contra de Azul Azul por los malos resultados.

“La U me tiene llorando, ya es mucho ya, y la dirigencia del club callampín bombín", reclamó en la ex red del pajarito.

Pero, no se quedó allí, ya que aseveró que: “’No si no se necesitan refuerzos, esta todo perfecto’. Pensé que íbamos a volver a competencias internacionales, en fin, lloremos”, cerró.

