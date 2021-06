Diego Sánchez fue detenido por conducir con documentos vencidos, además de viajar en estado de ebriedad y saltándose una luz roja.

Así fue sorprendido el portero de Unión Española, Diego Sánchez, la noche del lunes 14 de junio, situación por la que fue arrestado por la policía.

"El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Siempre te voy a apoyar”, posteó la actriz transandina en una de sus historias de IG, que de inmediato recibió la respuesta de su pololo.

“Siempre estás levantándome cada vez que caigo. Te amo mucho y gracias mi amor”, le respondió el deportista, también por Instagram, quien fue muy criticado por los tuiteros que piden su expulsión del club de colonia.

Sánchez ofreció disculpas a "Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza".

Además, el golero indicó: "Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución".

