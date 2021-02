Diego Sánchez: "Siento que podría haber estado en la nómina de la Selección"

El golero de la Unión Española pide una oportunidad para la Roja de Todos.

"Siento que podría haber estado en la nómina. Si las cosas no se dieron es porque quizás no fui del gusto del técnico que estaba ahí de turno, es entendible", dijo en diálogo con ESPN Chile.

El "Mono" sospecha de que su forma no agradaba al ahora nuevo DT de Colombia: "No se puede exigir que me llame, sin que quizás no le guste mi estilo de juego, pero creo que era una opción válida en la selección".

"Queremos pillar a Calera, terminar segundos si es que se puede y después ver si se da el Campeonato. Sabemos que la meta más próxima es Calera y que podemos llegar. Ellos (con la UC) tienen partido entre ellos en la penúltima fecha. Nosotros jugamos con la U y si ganamos, nos despegamos más", afirma.

Además cree que se deben sacar la presión para mejorar en el torneo nacional: "Si jugamos más sueltos, sabiendo que ya estamos ahí, el equipo se va a ver mejor, con menos presión y va a hacer el fútbol que nos gusta. Estamos pensando en Calera, en ese Chile 2 que está ahí, no se pierde nada".