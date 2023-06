Diego Sánchez reacciona a rumores sobre nueva polola

Cecilia Gutiérrez lanzó la información sobre Diego Sánchez en el programa Zona de Estrellas en donde aseguró que Sánchez “está saliendo con otra chiquilla, una amiga del Huaso Isla”.

El futbolista vio como su nombre se comenzó a viralizar, después de que múltiples medios dieron cuenta de los dichos de la periodista.

El Mono Sánchez sacó la voz en redes sociales.

Por medio de una historia en su perfil de Instagram, el arquero de Coquimbo Unido aseguró que la información sobre una supuesta conquista no es veraz.

De hecho, tomó el pantallazo de una de las notas que se ha viralizado y puso en grande un texto que indica: “FALSO”.

Cabe recordar que Yamila Reyna y el Mono tenían una de las relaciones mediáticas más consolidadas entre el mundo del espectáculo y el deporte chileno, hasta que se filtraron conversaciones del Mono con otra mujer donde el portero la invitaba a salir.

Diego Sánchez arribó a principios de este 2023 como flamante refuerzo de de Los Piratas, proveniente de Deportes Antofagasta, por lo que debió buscar una propiedad para poder habitar durante su estadía en el cuadro “Pirata”.

Me gusta la tranquilidad y el relajo que otorga este lugar. Además, hay muchos servicios. Tengo un supermercado cerca. También estoy cerca de hermosas playas: Guanaqueros lo tengo a 15 minutos y Puerto Velero lo mismo. No me gusta estar donde hay mucha gente”, cerró el portero coquimbano.