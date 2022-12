Diego Sánchez a Miguel Pinto en su arribo a Coquimbo: “Que venga, pero el arco es mío”

El “Mono”, que viene de descender con Deportes Antofagasta a la Primera B, se refirió al arribo de su colega a la Cuarta Región, con quien deberá pelear el puesto de titular.

“Sabía que vendría desde hace unos días por medio de otros compañeros y después también lo conversé con él y me lo confirmó. Me parece buena onda, Miguel es un elemento muy positivo para cualquier equipo“, indicó en diálogo con LUN.

"Me tocó compartir con él en Unión y cuando me tocó jugar a mí siempre estuvo con la mejor disposición, danto todo el apoyo. Eso se agradece y hay que reconocerlo porque no es fácil”, agregó.

Sin embargo, Diego Sánchez le advirtió a Miguel Pinto de la competencia. “Yo le advertí, que venga nomás, pero que el arco es mío”, dijo entre risas. “Hablando en serio, cuando hay una buena realción es mucho más fácil, la competencia se hace más llevadera“, complementó.

Finalmente, el ex arquero hispnao se refirió a la conformación del plantel de Coquimbo Unido. “Se está formando un gran plantel. Estamos en pretemporada, así que falta afinar lo más técnico, pero estoy contento de permanecer en Primera División. Quiero mejorar el rendimiento personal y en eso estoy trabajando”, cerró