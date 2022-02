Diego Rivarola se quedó sin pega y lo anunció en redes sociales

A través de sus redes sociales, el exdelantero informó de su renuncia al cargo de asesor deportivo que ocupaba en el Centro Deportivo Azul. “Hoy es un día especial. Después de 10 años como funcionario del club que más amo, he decidido tomar nuevos desafíos profesionales que apuntan a proyectos personales y familiares”, compartió.

De acuerdo al medio El Filtrador, el mendocino se incorporará como panelista al equipo de ESPN Chile a partir de la próxima semana.

“Siempre estaré agradecido de esta institución que me lo dio todo, tanto en el fútbol como en la vida. Mi gratitud infinita por el cariño de los hinchas y de cada uno de los trabajadores del club con los que conviví día a día”, agregó.

Para cerrar, “Gokú” no descartó volver a trabajar con los azules en el futuro. “Es un adiós, pero siempre con la puerta abierta, porque este vínculo con la U durará para siempre. Me llevo lo más lindo que me dio este club: el cariño incondicional de la mejor hinchada del mundo. Saludos con un corazón que siempre será azul”, concluyó Diego Rivarola.

