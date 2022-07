Diego Rivarola dice que "hay gente" que no quiere que la U tenga estadio

Los azules no tienen recinto deportivo para recibir a Colo-Colo y a la UC. Diego Rivarola se refirió al debate que se inició en ESPNF90 Chile y en que Felipe Bianchi sostuvo que si alguien sacara la cuenta de cuánto dinero ha perdido la U por no tener estadio.

"Muchas veces no fue el tema de la plata para el estadio, muchos no quieren tener el estadio de la U, esa es una realidad. Puedes tener la plata, pero ¿de qué te sirve tenerla si no te dejan hacerlo? Hay muchos a los que no le interesa que la U tenga estadio, no quieren que tenga", comenzó diciendo.

"No es un problema de la U solamente, es un problema del fútbol. Si acá que no tenga estadio la U, obviamente el primer perjudicado es la U, pero también es el fútbol chileno y la mediocridad del fútbol chileno es el que te da eso. Debe ser uno de los pocos equipos grandes en el mundo que no tiene uno, sea de quien sea el estadio", cerró.