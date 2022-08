Diego Rivarola defiende con todo a Cristián Palacios

El ex delantero del Bulla salió a defender al delantero Cristián Palacios luego de perder un penal ante Colo Colo en Talca.

“Es fácil hoy después de que se perdió dos penales en dos Superclásicos que le quedó grande (la situación), hay que estar en el tema del jugador y también yo no sé si el encargado era él o Ronnie Fernández en patear. Muchas veces hay que tener el valor de ir agarrar la pelota y querer patear en este tipo de partidos donde hay tanta responsabilidad, eso tiene un valor, no cualquiera se anima", aseguró Gokú en ESPN.

Es más, el ex delantero confiesa que "me tocó estar con gente que yo me daba cuenta que no querían patear los penales en este tipo de partidos”.

Diego Rivarola sigue con la defensa de Palacios afirmando que “lamentablemente él lo erra y mucho más fácil es criticarlo, pero sin duda que ahí hay algo. ¿Psicologico? Tal vez pueda ser algo psicológico, algo que se pueda arrastrar, sin duda, pero esto va más allá de un penal me parece a mí”.