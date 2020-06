El ídolo de Racing Club contó una historia que vincula al chileno con el polémico DT.

En una entrevista con Infobae, al actual secretario técnico de la Academia le recordaron el día que Mou aseguró que Carepato "jugaba en pantuflas".

"Justo había hablado antes del partido. Me escribió y me contó que iba a comentar ese partido. Hablamos de algunos jugadores. Me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba el Chelo Díaz y después lo dijo en la transmisión. A José le gustaba mucho cómo jugaba Racing", contó el ex delantero del Inter de Milán.

Milito quien fuera dirigido por Mou en el Inter de Milán, se refirió al estratega:

"Es extraordinario. La gente por ahí lo ve desde un lugar y tiene una imagen equivocada de lo que es José como persona y como entrenador. Es uno de los mejores que he tenido sin lugar a dudas", aseguró el actual secretario técnico de Racing.

Para cerrar, Diego Milito aseguró que el gol que le hizo Marcelo Díaz a Independiente que significó ganarle al clásico rival con nueve hombres, fue uno de los goles que más gritó en su vida.