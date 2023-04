Diego Lugano destruye a Sampaoli: "Por donde pasa no deja nada"

El estratega tomó el mando del poderoso Flamengo de Brasil, los hinchas y jugadores aplaudieron su arribo, pero Diego Lugano no piensa lo mismo.

El ex defensor, histórico en la selección de Uruguay, destacó que "es un entrenador que viene de la escuela del ‘Loco’ Bielsa, intenso, con fútbol agresivo de presión total, ultraofensivo que también trabaja en el día a día con mucha intensidad, pero no sé si la directiva de Flamengo conoce realmente cómo es su día a día, porque por lo que sabemos no deja ‘saudade’ (nostalgia) por ningún lado donde pasa”.

Además utilizó el ejemplo de La Roja de todos para marcar su argumento: "En el fútbol de Chile se cambió muchas veces de entrenador y nunca más se consideró su nombre; y es el lugar donde tuvo más éxito habiendo recogido el fruto de Bielsa", reflexionó.

"En Argentina, recientemente Boca y River cambiaron de entrenador y entre los diez candidatos que se hablaron no estaba el de Sampaoli. Por eso no entiendo cómo los jugadores de Flamengo con más experiencia piden a Sampaoli", concluyó.