Diego López y empate ante General Velásquez: "contento como si fuera la Champions"

A pesar de las dudas en el resultado general por Copa Chile, Diego López, el actual entrenador de Universidad de Chile, se declaró satisfecho en conferencia de prensa tras el empate 2-2 de su equipo ante General Velásquez en Santa Laura.

A pesar del empate el DT aseguró que “queríamos mejorar lo del partido anterior…Es verdad que hubo dos goles, pero me parecieron dos errores puntuales nuestros”.

Al estratega también se le consultó sobre la actualidad del arco azul: “A mi Campos es un arquero que me gusta mucho, su desempeño es bueno, me da confianza. Galindez no está entrenando con nosotros, no voy a volver a hablar de todo lo que pasa. El arquero que tengo es él”, sentenció.

Sobre el esquema de juego que busca emplear en el torneo nacional, aseveró que “sale un jugador de calidad y entra otro de calidad, no hay que bajar la intensidad, hay que acelerar y esto fue lo que no me gustó de este partido”.