Diego López le cierra la puerta a nuevo refuerzo de la U

López no estaría del todo convencido con la llegada del meta Martín Parra, que jugó durante este año en San Martín de Porres de Perú y así lo dejó demostrado hoy en rueda de prensa.

“Lo que hablé es que creo que estamos de acuerdo con el gerente deportivo, con Manuel Mayo, en que nosotros, teniendo dos arqueros que están en la selección, jóvenes (Garrido y Campos), que la idea nuestra sería traer un arquero con experiencia, porque tenemos dos jóvenes que tienen que seguir creciendo. Es un puesto particular. Eso hemos hablado o yo directamente con el director deportivo”, indicó en el CDA.

“No sabemos cómo pueden ir las negociaciones y en la parte económica no entro, pero sí en la parte deportiva y trato de aconsejar. Creo que con el club tenemos que buscar cuál es la mejor forma, o buscamos lo que sea mejor para el club. En la parte económica no entro, sí en la deportiva y trato de decir lo que para mí, o lo que el cuerpo técnico aconseja, lo que sería lo mejor. Por eso dije la otra vez y lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor sería un arquero de experiencia“, agregó.

Además, el estratega uruguayo fue tajante en decir que la idea no es fichar para hacer crecer el plantel en el plano numérico, sino que aumente en calidad. “No es el primer club que no puede traer lo que busca. Traer por traer, no. Fichar un jugador para solo sumar al plantel no corresponde. Yo entiendo la realidad del club, se han traído a dos jugadores importantes, y eso es bueno”, dijo.

Para terminar, el extécnico del Genoa italiano indicó que “discrepancias habrá siempre, pero tenemos que estar unidos, juntos para tomar las mejores decisiones. Es lo que puede pasar y muchas veces el mercado te lleva en otras direcciones. Lo que digo y mantengo es lo que sería lo mejor, pero el mercado te puede llevar a otras cosas. Molestarme, no”.