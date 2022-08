Diego López está conforme con el juego que muestra la U

El entrenador de Universidad de Chile salió al paso de las críticas y los análisis que sostienen que los azules llegan poco al arco rival y no se crea oportunidades de gol.

Según el DT, el juego de lo azules es todo lo contratio, pero han pecado en la efectividad.

"No estoy de acuerdo, creo que hemos tenido chances y no hemos concretado, nosotros hemos venido aumentando las oportunidades de gol. Las chances las hemos generado por fuera sobre todo, no es verdad que están lejos del arco y es verdad que cuando estamos tirando centros de una lado el extremo del otro lado tiene que llegar al área y al punto penal. Eso nos está faltando. Las chances las hemos errado”, sostuvo Diego López.

El entrenador agregó que “por ejemplo en el clásico, Assadi pisa el área siempre jugado de externo, tanto así que tuvo chance de hacer gol, sobretodo en el segundo tiempo. Pateó fuera del área, antes del segundo gol del Colo Colo. Después Junior le metió una buena pelota y definió mal. Que erremos los goles no quiere decir que no lleguemos o juguemos lejos del área”.

Diego López complementó que “hablan que nosotros no llegamos al arco, yo creo que exageran. Es verdad que venimos de tres resultados malos, no lo escondo. Pero no me digan que no llegamos al arco con los jugadores de calidad que tenemos”.