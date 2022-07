Diego López cree que la U le puede ganar a Colo Colo

El entrenador de Universidad de Chile lamentó la derrota frent a O'Higgins y ya piensa en el clásico ante Colo Colo. La U lamenta varias bajas y el juego es muy parecido al del año pasado.

“Fue una semana particular. Hablamos poco en ese sentido, falta, faltaba, faltaron jugadores, pero nosotros tenemos que hacer frente a las dificultades siempre. El fútbol tiene estas cosas, te golpea en posiciones donde ya te faltaba el jugador, como nos pasó atrás”, dijo el DT de la U tras la derrota contra O’Higgins.

Diego López agregó que “después tuvimos la lesión de Nery. Hablé un poco con él, sintió un pinchacito. Después los doctores tendrán que verlo y hacer los análisis y se verá, pero creo que es difícil que esté para el próximo partido. Es mi sensación ahora”.

Sobre el partido ante los albos, aseveró que: “Más o menos tenemos la programación hecha de todas formas. Lo dije recién, son partidos especiales que si llegas con una victoria atrás, llegas mejor y más tranquilo, pero después el clásico es un partido especial, una semana especial”, sostuvo López.

Diego López sentencia que “el que llegue mejor no quiere decir que vaya a ganar. Llegamos con dos derrotas consecutivas, no queríamos llegar de esta forma. Hay que estar fuerte mental e interiormente para dar vuelta la situación. En el fútbol no es que se ganan siempre los partidos. Estamos expuestos a esto, debemos afrontar las situaciones que son adversas. Esa es la realidad hoy”.