El ex volante de Boca todavía con entiede la locura que genera Bielsa en los medios y en la gente.

Diego Cagna tuvo un recordado paso por Colo Colo entre 2010 y 2011, en donde le regaló un campeonato en bandeja a la UC, es por eso que los hinchas albos no lo quieren ver ni en pintura. Además declaró que “dormía la siesta” durante los partidos de los rivales, además fue goleado por la U de Conce en Pedrero, lo que le costó el puesto tras un gran paso por Tigre en Argentina.

"Yo no soy de volverme loco ni fanatizarme. A mi gusto, en un equipo, Bielsa es difícil por su obsesión, en la Selección es más llevadero. Yo siento que me quería mucho, pero en una Copa América tuvimos un intercambio por el retroceso de los delanteros, creo que no le gustó y no me volvió a citar”, dijo en TNT.

“Pasé cosas raras con él, en la Selección habíamos jugado un amistoso y me llevó a hablar caminando solos y me marcó todo lo que hice mal. Cuando le pregunté si no había hecho nada bien me dijo que eso no me lo iba a decir. Renunciaron jugadores a la Selección por Bielsa”, comentó.

"Pagani, Pelusso dijeron que ganó un ascenso, no una Copa del Mundo. Y no están equivocados, tienen razón. Lo que pasa es que hay algo de Marcelo que no sé por qué razón genera grandilocuencia, que se debe resaltar mucho lo que hace”, reflexionó el ex jugador de Boca..