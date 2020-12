El volante analizó la derrota que casi los deja eliminados de la Copa Sudamericana.

Los Cruzados cayeron 0-1 ante River Plate de Uuruguay en un duelo marcado por el juego brusco de los visitantes. La UC clasificó a cyartos de final a pesar de la derrota.

Uno que no quedó conforme fue Diego Buonanotte, quien hizo una autocrítica. "Nos equivocamos mucho. No estuvimos finos en el último pase. Tendríamos que haber sido más punzantes. No tuvimos profundidad. Nos costó sobrepasar la línea de presión", esgrimió el argentino.

"Por eso, el equipo requiere correcciones y contra el tiempo, en la antesala del encuentro contra la U. "Ahora tenemos que dar vuelta la página y mejorar mucho de cara al clásico", sentenció el Enano.

El balance de Ariel Holan tampoco fue muy positivo. "No estuvimos bien de tres cuartos de cancha para arriba. Era un partido para un empate y ellos ganaron con el único tiro al arco que patearon", analizó el entrenador.