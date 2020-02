Diego Buonanotte golpea la mesa tras incidentes: “Corre peligro la vida de un futbolista”

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, criticó con dureza los desmanes que sucedieron en el Clásico ante Colo Colo.

Diego Buonanotte, mediocampista de Universidad Católica, se cansó de la violencia que se ha visto en los estadios de fútbol y que tuvo su punto más álgido el domingo en el Clásico ante Colo Colo, donde resultó herido Nicolás Blandi por fuegos artificiales.

El ‘Enano’ señaló que "está claro que lo que sucedió fue grave, se puso en riesgo la salud de todos y lamentablemente le tocó a uno. Fue peligroso, se tienen que tomar medidas porque ya corre riesgo la vida de un jugador de fútbol y nosotros estamos trabajando como todos. Hay un límite".

"Es raro, porque es segunda vez que nos pasa. La vez pasada fue en nuestra cancha, ahora en la de Colo Colo, sin hinchas visitantes, que era el temor de la ANFP y está claro que ahí no está el problema. Es una pena, aunque miedo no da. Lo que pasa es que es peligroso, porque uno va a hacer su trabajo y, aunque estamos de acuerdo con que la gente se manifieste y demuestre su descontento, esa no es la forma", añadió a La Tercera.

Diego Buonanotte cerró expresando que "es difícil poder mantenerse totalmente enfocado. El domingo fue totalmente distinto a lo que pasó en San Carlos porque, aunque ahora no estaban nuestros hijos, uno también se preocupa. Porque estando en la banca uno ve a la gente de afuera, ve niños... el fútbol siempre fue un espectáculo para la familia y de esta forma no se puede disfrutar".