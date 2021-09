Di María hizo bolsa a Jorge Sampaoli en su paso por la Albiceleste

El atacante del PSG, Ángel Di María, relató que la pasó muy mal bajo la dirección de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina para el Mundial de Rusia.

En Argentina todavía festejan la obtención de la Copa América 2021 ante Brasil en el Estadio Maracaná. Sin embargo, hay algunos que aún recuerdan los amargos momentos que vivieron antes de levantar una copa. Lo que sucedió con Ángel Di María, que criticó duramente a Jorge Sampaoli.

El casildense dirigió a la “Albiceleste” en Rusia 2018, donde su selección no mostró una buena faceta. Además de que salió eliminada en los octavos de final tras caer por 4-3 ante Francia, quien después levantaría el título de campeón del mundo.

"Sampaoli es una persona muy rara. Empezó con todos bien pero terminó con todos mal. Pasaron muchas cosas entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara de la mejor manera”, comenzó señalando en diálogo con TyC Sports.

“Fue una lástima porque Mascherano era su último Mundial y se fue de la peor manera. Teníamos equipo para mucho más, porque cuando jugamos con Francia, me lo dijo Kylian Mbappé, ellos estaban cagadísimos. Se les notaba y estaban metidos atrás”, añadió.

"Con Sampaoli arranqué bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me decía que era Lio, yo y el resto. Cada vez que me venía a ver me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido en el Mundial me limpia como si nada y no me daba explicaciones”, continuó.

“En el siguiente partido contra Croacia no me mete y eso que íbamos perdiendo, ni salí a calentar. Contra Nigeria vuelvo a jugar, que era obvio, porque había que meter a los grandes por si se venía la catástrofe, siempre terminan muriendo los mismos, pero gracias a Dios salió bien. Estuvimos a nada", explicó.

"Hubiese sido justo que quedáramos afuera en la primera ronda del Rusia 2018. No estábamos bien", concluyó.