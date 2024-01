Destapan la verdadera razón por la que Colo Colo no ha fichado refuerzos

Colo Colo ya va a alcanzar una semana de pretemporada en Uruguay y los hinchas están inquietos al no ver a ningún refuerzo entrenando bajo las órdenes de Jorge Almirón. Es por esto que ahora Daniel Arrieta reveló la principal razón por la que la dirigencia no ha concretado fichajes para este 2024.

"No es netamente demora de la gerencia deportiva, o que no se haya negociado. La información que me dieron es que fue Jorge Almirón quien pidió pausa y poder analizar bien a los futbolistas. Verlos en cancha y una vez de todo eso, tener más o menos claros los lugares a incorporar", dijo Arrieta en las pantallas de TNT Sports.

En esa misma línea, el periodista que cubre a Colo Colo fue más allá y detalló la intención de Almirón y la dirigencia alba. "Ya más o menos está el diagnóstico y Colo-Colo irá por un delantero centro, un extremo y un lateral también. Además, Arturo Vidal se encuentra al alcance y las posturas se han acercado", agregó el periodista.

Quizás te pueda interesar: Es inminente: Arturo Vidal está a un solo paso de retornar a Colo Colo

Es en este tema que los albos están atrasados con la conformación del plantel, pues hoy debutan ante Rosario Central en el torneo de pretemporada y en un mes más tendrán que enfrentar la llave clave ante Godoy Cruz por Copa Libertadores. Es por esto que se encuentran contra el tiempo en la búsqueda de jugadores para reforzar el equipo.

De esta manera se supo la verdadera razón por la que Colo Colo no ha concretado fichajes para la temporada 2024. Finalmente todo fue decisión de Jorge Almirón para poder analizar de la mejor manera el plantel que dirigirá y elegir con pinza los puestos claves a reforzar para obtener los objetivos planteados.