Darío Lezcano es uno de los peores refuerzos del último tiempo que llegaron a Colo Colo, su relación con el entrenador albo está quebrada. En el último programa en YouTube de "La Hora de King Kong", Juan Cristóbal Guarello explicó lo sucedido entre el DT y el guaraní.

"Pese al gol a Cali, donde lo hicieron jugar 4 minutos, igual no lo iban a poner ante Calera y no está contemplado para el jueves. Físicamente está bien, entrenando dos veces a la semana en jornada doble y a la par de sus compañeros", comenzó explicando Guarello en su nueva faceta como Youtuber.

"¿Por qué con el déficit de gol de Colo Colo, mandando a Damián Pizarro al frente y con un Leandro Benegas que no da el ancho, Lezcano no juega? ¿Qué pasa con Lezcano? Hay dos temas. Uno, que es un jugador de cierta trayectoria, entonces no le vienen con cosas. Lezcano tuvo un problema familiar, la familia está en Paraguay, y de ahí Colo Colo se anduvo agarrando para que se fuera, pero él no quiere perder plata", agregó el comunicador de Canal 13.

Ahí vino la bomba de Guarello: "Resulta que cuando Colo Colo empieza a jugar mal, Quinteros hacía muchos cambios en los entrenamientos y en un momento les dijo a los jugadores, ‘ustedes no entienden lo que yo quiero’. Lezcano le dijo, ‘quizás usted no se explica bien. Si explicara bien, entenderíamos'".

Quinteros defendió a Darío Lezcano tras anotar en el amistoso ante Deportivo Cali: “Cuando llegó, en los minutos que entró hizo tres goles y nunca jugó los 90 minutos. Es un jugador muy peligroso en el área y lo que queremos de él es que pueda jugar al 100%. Ojalá lo pueda lograr, esperemos que los meses que vienen tenga la posibilidad de ponerse bien”, indicó.