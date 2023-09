Desde Ribéry a Medel: los mensajes de apoyo que recibió Arturo Vidal

Después de realizar un esfuerzo sobrehumano, Arturo Vidal terminó agravando la lesión que llevaba en su rodilla, por lo que se vio obligado a someterse a una compleja operación. Es por esto que diversas estrellas del fútbol mundial le enviaron cariñosos mensajes.

Así fue el caso de Luis Suárez, quien le envío un "no hay mejor manera de levantarse que con actitud positiva. Mucha fuerza en esta recuperación y a seguir demostrando lo grande que sos".

Uno que no se quedó atrás fue James Rodríguez, estrella colombiana con la que Vidal formó un gran vínculo mientras compartieron en Alemania. Vvamos, King", le dejó el "10".

Además, Franck Ribéry, estrella y legenda de Francia, no quiso quedarse al margen de la situación y le escribió un "Forza hermano".

Un poco más cercano fue Gary Medel, quien subió una foto visitando al "King" en la clínica junto a un cariñoso mensaje. "Que tengas pronta recuperación y que vuelvas lo antes posible. Te quiero guerrero", escribió el "Pitbull".

El descargo de Arturo Vidal

Arturo Vidal también dejó un mensaje para todos sus amigos y seguidores en Instagram, mostrándose optimista de cara al futuro.

"Me levanté 100 veces y hoy no será la excepción, con el apoyo de mis seres queridos y de todos ustedes, más temprano que tarde estaré donde más me gusta, que es en una cancha de fútbol, disfrutando como en toda mi carrera", afirmó el volante de La Roja.