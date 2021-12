Desde la UC sueñan con la llegada de Joaquín Larrivey

Desde la UC sueñan cona la idea de tener a uno de los mejores goleadores del torneo nacional. La Vieja Reinoso, recordado ex jugador de Universidad Católica en la histórica campaña de la Copa Libertadores de 1993, es suegro de Larrivey, el delantero trasandino que no ha renovado su contrato con los azules.

"Estamos rezando en la familia para que se me cumpla el sueño de tener a Joaquín en la Católica. Y ya le taladré la cabeza a mi hija Agustina, jajajá", reconoce La Vieja en conversación exclusiva con Redgol.



"Los hinchas me llaman, me mandan audios y me escriben. No quieren que se vaya Zampedri. Pero si se va, todos piden a Joaquín. Me gustaría ver a los dos en Copa Libertadores... Zampedri puede ir por los costados, es más joven, y se llevarían bárbaro", agrega.

Reinoso dijo que: "No sería el primero y bien merecido, porque demostró con goles, como los goleadores, que está a la altura de los grandes equipos",

"Es una opción que sinceramente Joaquín ve con muy buenos ojos. Y a pesar de que espera la contestación de la U, porque se sintió muy bien ahí, el fútbol es fútbol y los goleadores cuestan".

Para cerrar, comentó que: "Sigue esperando, es un gran profesional, se pone la camiseta y estuvo muy ilusionado con la U. Pero te puedo decir que está abierto a todas las posibilidades. Si es lo de la Católica, seria un golazo para toda la familia cruzada", completa.

