Desde Italia informan decisión de Alexis Sánchez de “salir de Inter ahora”

El periodista chileno, Enzo Olivera, avisó desde Europa que Alexis Sánchez tendría definida su determinación de dejar el Inter de Milán.

Gran impacto generó en el Inter de Milán recientemente una acción vinculada con Alexis Sánchez. Esto porque el chileno usó su cuenta de Instagram para reprochar la decisión de su director técnico, Simone Inzaghi, quien no le permitió jugar en el duelo ante Sassuolo de este fin de semana.

"Date cuenta. Tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado, no vas a brillar", fue lo que escribió Sánchez en sus redes sociales. Lo que según Enzo Olivera, periodista chileno y corresponsal de Redgol en Europa, tiene un significado más que claro.

“Alexis ya tiene una decisión tomada y esa decisión es salir de Inter ahora, en el mercado de pases de invierno en Europa. Porque es muy difícil de entender un mensaje de este tipo, tan directo, tan duro contra un técnico”, lanzó el comunicador.

"Y claro, está en el lugar equivocado, y ese lugar es el Inter, porque está Inzaghi y no lo va a poner. No le está dando los minutos que necesita. Alexis ya superó su lesión y está bien físicamente, pero lamentablemente no tiene la confianza de Inzaghi para darle una mano al Inter”, complementó.

Tras eso, Olivera advierte que “y tampoco tenemos que ser chauvinistas y ponernos la camiseta de la selección. Pero la verdad es que Alexis es más que Calhanoglu y le puede competir a Barella. Es un jugador completo que le sirve a este Inter".

"Hoy día no lo puso contra el Sassuolo y le toca el orgullo a Alexis porque es un rival, más allá de que le haya hecho partido al Inter, es un rival abordable, menor, un equipo chico. Y Alexis se merecía jugar. Físicamente está bien, dejó atrás sus lesiones así que creo que se merecía jugar", cerró.