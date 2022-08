Desde Everton reclaman que Mauricio Isla cobró un penal a favor de la UC

Luego del encuentro entre ruleteros y la UC, el director deportivo del cuadro viñamarino, Gustavo Dalsasso, afirmó que el “Huaso” tuvo influencia sobre el árbitro para anular un gol de Matías Campos López. “El gol lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador de la UC no cobran infracción, lo hicieron solo porque Isla gritó”, indicó el exarquero.

El mismo Huaso Isla le contestó: “dentro del área no se puede tocar y yo sentí que me tocaron. Y punto. Dalsasso también tiene experiencia, jugó varios años. No porque sea Mauricio Isla o porque juegue en la selección voy a andar arbitrando. Es una falta de respeto para mí”.

En tanto, el defensor nacional aseguró que “yo me destaco por ser una persona alegre y por enseñar lo que he aprendido de los jugadores de élite con los que he estado. Eso trato de llevar acá en Católica con los jóvenes”.