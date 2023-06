Desde el Barcelona dicen que Messi se fue a un fútbol con poca presión

Leo Messi ya tiene nuevo equipo tras dejar el PSG de Francia, la Pulga rompió el silencio y finalmente dio a conocer su próximo destino: Emprenderá rumbo a la MLS de Estados Unidos, donde jugará para el Inter Miami.

El jugador trasandino reconoció que tuvo "muchas ganas" de volver al cuadro culé, pero puntualizó en que no quería enfrentar situaciones que ya vivió en el pasado. "Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia", especificó.

Poco después de confirmada la noticia, el FC Barcelona se refirió a la decisión de Leo Messi y, a través de un comunicado, le deseó suerte al argentino en su nueva etapa profesional.

"Jorge Messi, padre y representante del jugador, comunicó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por Inter de Miami, a pesar de haberle presentado una propuesta del Barça, en consideración al deseo tanto del FC Barcelona como de Lionel Messi para que vuelva a vestir de azulgrana", dijeron desde Cataluña.

En esa línea, explicaron que Laporta "entendió y respetó la decisión de Messi de querer competir en una liga con menos exigencias, más alejada de los focos y de la presión a la que ha estado sometido en los últimos años".

Por último, el cuadro culé afirmó que Laporta y Jorge Messi acordaron "trabajar juntos para impulsar un merecido homenaje de la afición a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça".

Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY