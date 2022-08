Desde Coquimbo Unido temen que los árbitros ayuden a la U

El director técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, reconoció en diálogo con Redgol que está preocupado por el árbitro que dirigirá el partido del 7 de septiembre ante Universidad de Chile. Ambos clubes pelean por no caer a la zona de descenso directo.

"Está difícil, pero creo que nos salvamos. Si somos capaces de retomar lo que hicimos contra Cobresal y mantener la seguridad defensiva, podemos dar la sorpresa", explica el DT de entrada.

Donde no parece tener tanta fe es en el delicado tema de los arbitrajes: "Nosotros tenemos claro que hay clubes poderosos que están peleando con nosotros para evitar el descenso", explica el estratega pirata.

Se refiere obviamente a Universidad de Chile, rival de los coquimbanos en la próxima fecha, específicamente el 7 de septiembre a las 18:00 horas en Valparaíso.

Por eso, Díaz aclara: "Yo creo absolutamente en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta que haya presión de ninguno de los equipos, no me gusta ni siquiera el tema de la reunión de los clubes con los árbitros, porque en el fondo es presiona", asegura en alusión a la visita de Mauricio Etcheverry, delegado de la U, a la Comisión de Árbitros.