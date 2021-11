Desde Colo-Colo se refirieron al supuesto interés por Moreno Martins

Desde Colo Colo, Edmundo Valladares, manifestó que “fue un golpe” cuando el goleador boliviano les dijo que no hace unos meses a última hora y que los jugadores que quieran llegar al Cacique, “deben estar convencidos”.

Algunos medios nacionales afirmaban que el delantero nuevamente era pretendido por Gustavo Quinteros, actualmente el jugador sigue defendiendo la camiseta de Cruzeiro.

"Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser directos y transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado, la intención que llegara. No se dio. Los jugadores que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema”, comentó el mandamás albo.

Asimismo, sentenció que “no se ha acercado ningún interés. Colo Colo merece respeto y es un tema que se dio por superado”.

🎙 Nuestro presidente @ejvalladares habla post Directorio sobre el avance en las renovaciones:



“Lo principal, más que el dinero, es la intención deportiva (…), ojalá Leo pueda seguir siendo parte de la institución, y tenemos toda la confianza que así va a ser”. pic.twitter.com/r8X5JSrusp — Colo-Colo (@ColoColo) November 24, 2021

