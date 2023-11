Desde Colo Colo avisan sobre el inconcluso futuro de Jordhy Thompson

Colo Colo obtuvo una gran victoria ante Unión La Calera y recortó considerablemente la distancia en la lucha por el título. En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se tomó su tiempo para hablar sobre la última polémica protagonizada por Jordhy Thompson.

"Se va a evaluar la situación y vamos a ver si hay los suficientes antecedentes para tomar una decisión", comenzó diciendo el presidente de Blanco y Negro tras el triunfo.

Después agregó palabras en lo compleja que es su pérdida desde el punto de vista futbolístico, pero asegurando que lo personal duele aún mas.

"Ustedes saben que en el fútbol chileno todos los clubes estamos más o menos apretados y Colo Colo no ha vivido situaciones cómodas. Duele, pero duele más del punto de vista de principio y valores", señaló sobre el caso de Thompson.

En ese mismo sentido, Stöhwing lamentó que todos los esfuerzos realizados por el club hayan sido en vano.

"Uno involucra mucho esfuerzo en formar nuestros cadetes, lucha mucho porque lleguen a ser buenos futbolistas, no solo en lo profesional sino que en lo humano, con todos ello, y especial con Jordhy. Mucha gente del club estuvo cerca para tratar de que se diera cuenta de los errores y que no lapidara su carrera. Muy frustrado que no haya hecho caso y que haya dado el papelón, por decir lo menos, que vimos", complementó molesto el presidente de Blanco y Negro.

Finalmente, Alfredo Stöhwing dio palabras que podrían sentenciar el futuro de Jordhy Thompson en Colo Colo. "Pudo haber sido efectivamente la última oportunidad que haya tenido, pero ya lo veremos", concluyó.