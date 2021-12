Desde Colo-Colo respondieron a la idea del regreso de Esteban Paredes

Desde Colo-Colo respondieron al sueño de muchos hinchas albos, Paredes quiere jugar otro año más y un nuevo regreso a Macul asomó en el horizonte, ante lo cual Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, no se cerró y le abrió las puertas del Monumental.

“Tiene las puertas abiertas de Colo Colo, debe estar como Chamaco (Valdés). Para jugar o retirarse, lo que quiera. Tendrá su espacio si quiere venir a retirarse, jugar algún partido, hasta si quiere lo incluimos en el Colo Colo ‘91”, manifestó el Loro en diálogo con Meganoticias Deportes.

Gustavo Quinteros, por su parte, también analizó la situación: “Si Esteban quiere volver al club, por supuesto que tenemos que hablar con los dirigentes. Es un ídolo del club. Pero no sé si está para 90 minutos. Futbolísticamente y físicamente no sé si pueda ser un aporte ahora. Igual a mí no me cabe ninguna duda de que pueda venir al club, no sé si para jugar 90 minutos, pero las puertas abiertas las tiene si quiere seguir aportando para el club, para los jóvenes. No soy nadie para cerrarle las puertas a Esteban Paredes”, reflexionó el DT.

