Los hinchas se preguntaban por el motivo de la ausencia del ex delantero de San Lorenzo.

Hace unos días, el mismo representante de Nicolás Blandi dejó entre ver que está "cortado". "Yo no puedo responder por qué no juega Nicolás. Pregunte al entrenador de Colo Colo por qué no lo hace, él tiene la respuesta para eso", expresó a La Cuarta.

Sin embargo hoy el doctor Matías Morán dejó claro que Nicolás Blandi no tiene problemas físicos.

"Nicolás (Blandi) está bien, se resintió de una contractura leve, le hicimos un estudio y está en condiciones para lo que estime el cuerpo técnico. En la parte citaciones no me meto, pero está bien en lo físico, no tuvo desgarros. Tuvo una lesión muscular en su momento, pero el resto del tiempo ha estado bien, con sus trabajos específicos como cada jugador, pero no más que eso", comentó.