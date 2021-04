El delantero formado en Cobreloa no lo pasa bien el el país de la samba.

Atlético Mineiro tuvo un pálido estreno en la Copa Libertadores y empató 1-1 ante Deportivo La Guaira en Venezuela. Eduardo Vargas jugó hasta los 64′.

Así al menos lo expresó el portal Globo Esporte en la edición de este jueves. En primera instancia calificó como “mala” la presentación del elenco brasileño.

“El ‘Galo’ no tiene un delantero de ataque aéreo. En varias intersecciones, simplemente no había nadie en blanco y negro cerca de la pelota. Eduardo Vargas no puede retener el balón. Marrony y Sasha, reservas que casi siempre se usan, necesitan ingresar aunque sólo sea para llamar una alerta sobre Keno y Vargas“, sostuvo.

“Incluso con los servicios ya brindados, acumula oportunidades equivocadas. Para Vargas, es hora de calentar el banco“, complementó el citado medio.

Algunos hinchas también le dieron con todo en las redes:

Eduardo Vargas é horrível, não é possível que alguém goste desse cara — Sallesᶜᵃᵐ I NACHOZADO (@gui_salles13) April 21, 2021

O Eduardo Vargas é um dos piores atacantes do Brasil, na questão custo benefício ele sem dúvidas é o pior. — Jander Miranda ⓟ (@Jandeermiranda_) April 21, 2021

Eduardo Vargas é muito ruim, além de ser muito péssimo — Patheus Méricles™ (🏠) (@M_Pericles) April 21, 2021

VINTE E OITO CRUZAMENTOS. Apenas 7 acertados, 25%. Sem uma referência na área - o centroavante Eduardo Vargas, tem 1,68. Inacreditável ver o Atlético investir tanto em reforços apresentando um futebol medíocre. pic.twitter.com/pAOforxRcx — João Vitor Nunes (@jvnunes_) April 21, 2021