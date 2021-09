Desde Brasil afirman que Ángelo Araos recibió oferta formal de Colo Colo

En la prensa brasileña afirmaron que los albos quieren fichar al volante chileno, Ángelo Araos, cuyo pase es propiedad del Corinthians.

Tras un 2020 de mucho dolor, Colo Colo es el flamante campeón de la Copa Chile tras vencer a Everton por 2-0 en Talca. Pero la celebración ya terminó, y en Blanco y Negro buscan opciones para satisfacer a Gustavo Quinteros con los fichajes y pelear por el título del Campeonato Nacional. Done aparece como opción Ángelo Araos.

El técnico del “Cacique” está en búsuqeda de un centrodelantero, aunque también requiere un reemplazante para Martín Rodríguez. El extremo partió a Turquía en medio de la campaña, y quien ha sido apuntado para sustituirlo en dicha labor es el ex mediocampista de Universidad de Chile.

El jugador formado en Deportes Antofagasta no ha tenido la continuidad esperada en el elenco brasileño. Es por eso que desde Macul ya se comunicaron directamente con el “Timao” para negociar el traspaso del ex jugador de La Roja Sub 23.

Tanto así, que fue la periodista brasileña de Band TV, Luiza Oliveira, dio a conocer la información más reciente. En ella destacó que en Colo Colo ya hicieron una propuesta formal para hacerse de los servicios de Araos.

"Corinthians recibió una propuesta oficial de Colo Colo por Angelo Araos. Es un préstamo de un año con opción a compra. El club estaba interesado en la transacción, pero quiere negociar el valor", dio a conocer la comunicadora carioca.

Junto con eso, en la televisión brasileña igualmente revelaron que Gustavo Quinteros igualá se hará parte de las negociaciones. Esto porque se contactará con el jugador para conversar con el y buscar explicarle la importancia que tiene dentro de su proyecto.

Y cabe recordar igualmente que Araos no la ha pasado nada de bien en su paso por Brasil últimamente. Esto porque solo ha jugado 326 minutos en la actual temporada del Brasileirao, donde en 10 partidos no ha conseguido registrar ningún gol.