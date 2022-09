Desclasifican los últimos días tristes de Eduardo Bonvallet

El periodista Marco Sotomayor, conversó con RedGol a siete años de la partida del Gurú, quien tomó la determinación de ponerle fin a su vida el 18 de septiembre de 2015.

“Yo creo que cambió los paradigmas en la manera de ver y analizar el fútbol, dejando sentadas las bases para un fútbol distinto al que estábamos acostumbrados a ver. Él exigía un compromiso refundacional para hacer del fútbol chileno un fútbol competitivo, moderno desde un punto de vista de la estructura dirigencial, un fútbol más honesto, sin corrupción ni trampa”, dijo Sotomayor.

Agrega que “gran parte del legado de Eduardo, que mucha gente desde un punto de vista formal lo encontraban peyorativo, y es verdad que se le pasaba la mano, pero siempre apuntó a salir del subdesarrollo futbolístico, ese es su gran legado. Y sin una segunda lectura. Incluso los detractores de Eduardo saben lo importante que fue para que la gente despertase de un letargo de 80 años para empezar a exigirle al fútbol chileno estar a la altura de los tiempos”.

Consultado por la dura determinación de Bonvallet para terminar con su vida, Marco Sotomayor sostiene que “yo en ese terreno no sé qué envuelve a una persona que toma esa decisión, no sabría decir por qué. Creo que Eduardo estaba en un momento de su vida de mucha soledad, pero no quiero entrar en ese terreno, ni analizar y menos juzgar, porque una persona que decide terminar con su vida debe estar pasando por un tema emocional y mental tan distinto al nuestro. Es algo que queda fuera de mi entendimiento”.

Por otro lado, Sotomayor reveló que:

“Son tantas las anécdotas, la pizarra que implementamos en La Red fue como el antecedente de todos los análisis… más que una anécdota, me quedo con la pizarra de Bonvallet. La armamos con el productor Jorge Varella y la productora Marcela Taladriz. Un día los cuatro dijimos que había que analizar los partidos de la selección porque La Red transmitió todos los partidos de local en las clasificatorias de Francia 98. Dijimos: hagamos una pizarra, súper simple, imantadas con fichas de colores. Y así se empezó a hacer famosa, era súper gráfica, y nos servía para reírnos en buena de algunos jugadores por sus actuaciones”, afirma.

Marco Sotomayor sentencia que “en Terra a la misma pizarra le poníamos las caras. A mí me entrevía mucho, más allá de cualquier anécdota. Y aprendíamos mucho porque Eduardo era muy pedagógico para sus explicaciones”.