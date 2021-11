Melipilla sacó la voz tras rumor de ayuda por secretaría a la U

El presidente de Deportes Melipilla, Leonardo Zúñiga, señaló que están muy "tranquilos", debido a que no han recibido ninguna notificación desde la ANFP.

"Estamos tan tranquilos que lo único que nos motiva es tapar la boca de las personas que se la están llenando con nuestro club. Lamentablemente hoy nuestros esfuerzos deberían estar apuntando a los logros deportivos, a lo bien que está jugando el equipo, pero tenemos que agotar energías en este tipo de cosas. Nos pasan la cuenta por ser el equipo más débil, el equipo nuevo, pero tengo una tranquilidad absoluta. Si pretenden creer que tengo a Gonzalo Sosa haciendo una cola para recibir su sueldo, de verdad, creo que no saben cómo opera el fútbol profesional, es ridículo enlodar a un club que hace las cosas bien, con mentiras, y ocupando a personajes que tienen un historial muy negro", dijo en primera instancia el dirigente a RedGol.

Zúñiga, luego, dijo que el problema no es el cuadro azul: "la U no es el problema. Esta es una pasada de cuenta que nos están haciendo, porque nos atrevimos a denunciar hechos que enlodan al fútbol chileno. Hace un tiempo atrás se habló de amaño de partidos, y ese personaje que habla del tema, está involucrado en esas causas, es una persona que tiene prontuario, que incluso ha cumplido condena, y que hoy en día es representante de jugadores".

"Estos hechos delictuales van a ir a la Justicia, esto no es gratis, vamos a ejercer acciones penales con las personas que cometen estos hechos, que no sólo enlodan al club, sino que al fútbol en general. Estas personas tienen la capacidad de apuñalarte y luego quieren hacer un negocio contigo, hay que erradicarlas del fútbol, que se dediquen a otras cosas, a lo que sea, a estafar, en fin", explicó.

"Yo no he recibido ninguna denuncia desde la ANFP, no nos han notificado de nada, sólo lo que ha pasado por la prensa, todavía no sabemos en qué situación no hemos cumplido. Yo estoy tranquilo y seguro de que Melipilla se va a quedar en Primera", cerró.

