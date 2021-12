Deportes Melipilla podría bajar a la B por secretaría

Deportes Melipilla podría vivir una verdadera pesadilla. A días de haber finalizado el Campeonato Nacional. A la conocida denuncia "anónima" de Huachipato sobre Deportes Melipilla por irregularidades en los contratos y luego la U en el mismo propósito, ya son ocho los clubes entre Primera División y del Ascenso que se han sumado a las quejas.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera este sábado, los elencos que públicamente se han unido a la demanda sobre los "Potros" son Huachipato, Deportes La Serena, Audax Italiano, Unión La Calera, Ñublense, San Felipe, Puerto Montt y San Luis de Quillota.

Como base de la acusación contra Melipilla, "está la declaración jurada de Gino Valentini, ex gerente deportivo de la institución, que reveló una serie de conductas irregulares sobre la existencia de dobles contratos, que igualmente el directorio de la ANFP no consideró suficientes para llevarlo a la Primera Sala del Tribunal de Disciplina", explicaron.

Quien agregó más detalles de la denuncia fue el presidente de Audax Lorenzo Antillo: "Lo hice por un asunto de transparencia. Para que todo lo que se dice se investigue y no quede en duda. Tampoco es que quiera perseguir a Melipilla, por lo mismo si lo tratan en el Tribunal este u otro martes no me influye. Solo que se investigue realmente".

El Tribunal del ente rector del fútbol chileno sesionará este martes por la tarde, donde acogerá los primeros reclamos y analizará las gestiones.

