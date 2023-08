Deportes Limache responde a graves acusaciones de Guarello

Juan Cristóbal Guarello está en medio de la polémica, según el comunicador en la tercera categoría del fútbol nacional que no está cumpliendo la norma que controla los sueldos: “hay un tope salarial de 30 millones”, sin embargo hay indicios de que el club aludido está haciendo pillería. “El alegato es que Limache no es que no pague 30 millones en su plantilla, sino que tiene una plantilla de 80 millones de pesos. Es una plantilla para el ascenso chileno”, aseguró Guarello sobre Deportes Limache.

El comentarista adelantó que: "esta semana o la próxima, porque esta semana es corta, un equipo del sur, bien al sur, va a presentar una denuncia en contra de Limache, se viene la podrida…yo escuché unos audios, pero no los puedo poner, dicen que me llegó el 1% de las pruebas. Hablaban de pasar plata por fuera a Diego Huerta, que Eduardo Leiva tenía dos montos y leí una cuestión que hablaba del cheque para los negros. La Municipalidad de Limache pasa una plata al club, el club lo cobra el cheque y pasa sobre, vi unos videos de los sobres, vi los cheques y vi los sobres".

En declaraciones a Diario El Observador, el presidente del conjunto limachino, César Villegas, comenta que desde la institución está “todo en regla” y también, aprovechó de desmentir a Guarello. “Guarello tiene antecedentes del año 2021. Hay que desmarcar de esto a la Municipalidad. Niego tajantemente que el municipio limachino esté aportando dineros (…) Están tratando de enlodar a un club que desde hace siete años viene haciendo bien las cosas”, partió diciendo Villegas.

“Somos un club familiar, nos quieren sacar de las últimas siete finales y ensuciar una campaña histórica”, agregó el mandamás de Deportes Limache.

El rostro de Canal 13 lanzó la bomba en su Live personal denominado "La hora de King Kong", el ex Tenor de Radio ADNreveló el caso del cuadro limachino, actual líder de la Segunda División Profesional. Guarello reveló que en unos días se presentará una denuncia por "dineros negros"