Deportes Iquique descendió a Primera B tras empate con Audax Italiano

Después de una ardua temporada, Deportes Iquique es el primer equipo en perder la categoría tras un amargo empate ante Audax Italiano en la fecha 33.

Una triste noticia trajo para el norte de nuestro país el cierre de la fecha 33 del Campeonato Nacional 2020. Y es que Deportes Iquique empató 1-1 contra Audax Italiano en un duro encuentro, resultado que le significó ser el primer equipo en bajar a Primera B, a falta que se definan dos cuadros más que perderán la categoría.

Es que con dicho marcador, sumado al empate de Universidad de Concepción con Santiago Wanderers, el cuadro nortino no tenía nada que hacer. Esto debido a que los dirigidos por Cristián Leiva se ubicaron como el colista exclusivo de la tabla ponderada. Pero no solo tienen el último puesto, sino que además no tienen opciones para alcanzar al equipo penquista.

A los 12 minutos de partido, Matías Donoso abrió la cuenta para los Dragones Celestes, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego de Guido Mainero. En la primera mitad los itálicos también se acercaron al arco con opciones de Iván Ledezma y Manuel Fernández para marcar la apertura de la cuenta, pero Sebastián Pérez protegió correctamente su portería.

Sin embargo, una nueva polémica del VAR marcaría el trámite del segundo tiempo. Al minuto 54, Nicolás Orellana lamentó la anulación de su gol debido a una falta en el inicio de la jugada. Después, en el 62’ el videoarbitraje volvió a ser protagonista, otorgando un penal sobre Orellana, que fue atajada por el “Zanahoria” Pérez.

Finalmente, al 78’ Matías Donoso abrió la cuenta con un cabezazo imparable para los Dragones Celestes, ilusionando a todo Iquique. Sin embargo, cuando el partido terminaba Fabián Torres anotó e igualó el marcador final del partido.

El empate tiró por la borda la poca ilusión del cuadro iquiqueño de salvarse del temido descenso. Esto porque con dicho marcador, los celestes quedaron últimos en la tabla ponderada, mientras que en la del 2020 quedaron penúltimos con 35 puntos.

Así, el equipo del “Flaco” Leiva quedó confirmado como el primer equipo en descender a Primera B. A falta aún de que se confirmen los otros dos descendidos en la última fecha del torneo y el partido de repechaje.