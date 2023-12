Nicolás Castillo lleva años sin jugar debido a sus lesiones pero ha continuado haciendo noticia por sus constantes polémicas fuera de las canchas. El delantero se ha caracterizado por su efusividad al momento de apoyar a Universidad Católica y esta vez protagonizó un lamentable incidente.

Y es que Isaac Arévalo, trabajador de la rama de basquetbol de la U, denunció haber sido agredido por Castillo mientras se encontraba en la calle vistiendo su camiseta de trabajo. "El día viernes tuve un altercado con un futbolista: Nicolás Castillo, es jugador de Católica. Esta persona simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme", señaló la víctima en su Instagram.

En esa línea señaló que "comienza a gritarme y decirme que me sacará esa polera y que no sabía dónde estaba parado. Le expreso que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes. Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien. En ese momento, le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía".

Así quedó la polera tras la agresión de Nicolás Castillo.

Continuando detalló cómo fue la agresión del futbolista. "Luego de esto me dice que se bajará a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí. Me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él".