¿Demasiado pendiente? Arturo Vidal critica a la U por Eduardo Vargas

Arturo Vidal sigue siendo noticia por sus transmisiones de twitch, donde siempre habla un poco de todo lo que acontece con nuestro fútbol nacional. Cabe recordar que El King se encuentra recuperándose de una operación en su rodilla tras una lesión sufrida con La Roja. Todo esto mientras es seguido tanto por Colo Colo como por Boca Juniors para el próximo mercado de fichajes.

En esta nueva oportunidad, Arturo Vidal criticó a Universidad de Chile ya que no quisieron ir por el fichaje de Eduardo Vargas, uno de los anhelos de los hinchas azules. Esto ya que la directiva de Azul Azul declaró que este no es el tipo de jugador que están buscando para la próxima temporada, donde cabe señalar que no clasificaron a ninguna copa internacional.

"No se la juegan, es lo que pasa en la U. Teniendo al Edu Vargas para llevarlo, darle cariño, un jugador que los sacó campeón de la Copa Sudamericana y no van por él, es una locura", señaló Arturo Vidal a través de twitch, quien también habló sobre la directiva del romántico viajero. "Eso es cuando no se mojan el potito por sus jugadores".

Tras estas declaraciones, Héctor Tito Awad, no dejó pasar los comentarios de Arturo Vidal, quien en conversación con BolaVip Chile acusó al King de meterse donde no le llaman, sobre todo porque constantemente entrega su opinión sobre lo que acontece con Universidad de Chile, criticándolos constantemente.

"No le permito a Arturo Vidal que se meta donde no debe. Él primero que arregle sus problemas y luego se dedique a arreglar los de los demás. No te metas, donde no debes. No creo que Eduardo Vargas sea el salvador de la U, es un gran jugador y el mejor de la Copa Sudamericana", señaló el panelista de Show de Goles.