Jugador de Magallanes celebró un gol saltando dentro de un basurero

Delantero de Magallanes se hizo viral en las redes sociales tras realizar un particular festejo causó muchas reacciones en redes sociales y en el entorno del propio ariete: “Ahora me dicen “El Miguel Ángel del 8” y yo les respondo que no me tienen paciencia. En su momento se dio, no más, pero después pensándolo bien y recordando que con mi familia siempre veo “El Chavo del 8″ me hizo sentido”, confesó Miguel Ángel Orellana a Lun.

“En estos días me contactó una empresa de tarros de basura para ver si puedo celebrar con ellos. Veremos qué sale, sólo puedo adelantar que estamos en conversaciones”, reveló el ariete de Magallanes.

“Es complicado por los protocolos. La celebración causó furor y me la han aplaudido harto. Lo que más risa me da es que ya nadie se acuerda del gol y todos recuerdan la pura celebración”, añadió el delantero de 31 años.

Mañana miércoles 21 de julio Magallanes volverá a salir a la cancha, esta vez, en calidad de visitante contra Deportes Santa Cruz por la Primera B.

MIRA ACÁ LA CELEBRACIÓN:

¡A LO CHAVO DEL 8! 🛢



En la Primera B Chilena, Magallanes le ganó 2-1 a Arturo Fernández Vial, y Miguel Ángel Orellana festejó su gol emulando al famoso personaje de Chespirito👏👏pic.twitter.com/S94c19Uhnj — 𝘾𝘼𝙁𝙀 𝙑𝙀𝙇𝙊𝙕 ☕ (@cafeveloz_radio) July 18, 2021

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.