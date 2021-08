Delantero brasileño se mostró feliz de ser opción para llegar a Colo Colo

El ariete brasileño, Diogo de Oliveira, ha sido sondeado últimamente por Colo Colo y dejó en claro su felicidad por la posibilidad de llegar a Macul.

Mientras Colo Colo empató con La Calera, en las oficinas de Blanco y Negro trabajan a toda máquina para complacer a Gustavo Quinteros. Y uno de los jugadores que se estudian es el brasileño Diogo de Oliveira, quien actualmente juega en Plaza Colonia de Uruguay.

Incluso más, desde el elenco charrúa afirmaron que ya está todo acordado entre las instituciones. Esto para que el delantero de 24 años sea el flamante refuerzo del “Cacique”, a lo cual el propio jugador dejó claro su deseo de vestir con la camiseta alba.

"Me gustaría mucho. Es un club enorme Colo Colo, muy grande. Yo no sé mucho todavía, de momento estoy en casa y eso lo está viendo mi representante, pero todavía no me habló nada. Quiero mucho estar en ese plantel, si hay interés me gustaría mucho. Ojalá se dé", indicó a Radio Cooperativa.

El ariete llegaría en un préstamo al “Eterno Campeón”, el cual tendrá una opción de compra para fin de año. El Plaza Colonia espera recibir 2 millones de dólares en caso de que se llegase a hacer efectiva la venta del goleador brasileño.

Pero eso no fue todo, ya que el jugador carioca también tuvo palabras para referirse a su actualidad. “Estoy en un gran momento y en mi mejor forma. Me siento muy bien en la cancha y estoy con muchas ganas de jugar".

Para finalizar, también detalló algunas de sus principales características, con las que pretendería ayudar a los albos a ser campeones. "Tengo mucha velocidad y habilidad", concluyó.