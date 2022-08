Dejó el tenis profesional para abrir una cuenta de OnlyFans

Ashley Hackleroad aprovechó una crisis en su carrera de tenista profesional para llegar al modelaje y luego aventurarse -con suculentas ganancias- en las plataformas de contenidos para adultos.

La estadounidense (37) obtuvo 8 títulos de la WTA y en el 2003 escaló al 39 del ranking, pero una década después dejó la raqueta por las cámaras, resuelta a cambiar su vida.

Una situación clave que la desvió del deporte ocurrió en 2008, cuando aceptó posar para Playboy. “Acepté posar desnuda porque estoy orgullosa de mi cuerpo atlético. Con esto quiero demostrarle a las atletas, que son flacas y con mucho músculo, que pueden tener lindos cuerpos como las modelos comunes”, dijo aquella vez.

En la web Behind the Raquet, Ashley explicó su cambio de vida apelando a las dificultades de su carrera, como lesiones, trastornos alimentarios, y conflictos familiares y de contratos. “Con 14 años ya era la mejor tenista de mi país. A los 17 llegué a la final de Roland Garros Junior y gané un Challenger de US$50 mil. A los 18 años fui39 del ranking. Más tarde, me rompí el ligamento del codo, decidí evitar la cirugía y me tomé 6 meses de descanso. Desde los 13 años el tenis era mi trabajo, ahora me veía quemada y en un lugar oscuro”, explicó.