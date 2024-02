¡Deja atrás su pasado albo!: Matías Zaldivia se siente querido en la U

Universidad de Chile es uno de los clubes que aún no puede debutar en el regreso del Campeonato Nacional. Esto después que su partido ante Cobresal fuera suspendido debido a la falta de medidas de seguridad. Ahora los azules se medirán ante Audax Italiano en lo que también será su regreso a la localía en el estadio nacional. Uno de los más contentos con esto es Matías Zaldivia, quien sólo le tiró flores a su equipo.

Cabe recordar que el defensor llegó a Universidad de Chile tras su paso por Colo Colo. Un cambio que nunca es fácil, considerando la reacción de los hinchas ante esta situación. Pero gracias a sus buenos partidos y al esfuerzo que ha demostrado dentro de la cancha, el jugador se ganó un lugar importante en el romántico viajero, donde incluso fue llamado a La Roja.

Durante una de las últimas conferencias de prensa, Matías Zaldivia dejó atrás su pasado albo y habló sobre la gran felicidad que le ha traído el llegar a Universidad de Chile, donde incluso se siente muy querido y espera continuar siendo un aporte para el equipo. Todo esto con miras al debut del romántico viajero en el torneo ante Audax Italiano.

Según información entregada por BolaVip, Matías Zaldivia se siente orgulloso de llevar la jineta de capitán en los azules. "El otro día lo hablaba con mi mujer en mi casa y mirábamos para atrás, el año intenso que tuve, de llegar cuestionado por razones sabidas. Después ser una pieza importante en el equipo y ahora ser uno de los capitanes y es gratificante, lo tomo con responsabilidad".

El defensor también agregó que, "es un gran orgullo, porque cómo llegué a cómo estoy no es fácil, agradezco al club y mis compañeros que me la hicieron fácil. Siento el cariño de la gente, por mi pasado puede haber gente que todavía tenga algunas contradicciones, pero me siento querido, me lo hacen saber acá en el CDA y estoy contento".